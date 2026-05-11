I soldati ucraini affiancano la Nato in un'esercitazione militare in Svezia

Le forze armate svedesi, americane e ucraine stanno partecipando a esercitazioni militari guidate dalla Svezia sull'isola baltica di Gotland. Squadre ucraine specializzate in droni si stanno unendo alle esercitazioni della Nato, mentre la Svezia rafforza la cooperazione militare con gli alleati della Nato e con Kiev. "Loro (le forze ucraine, ndr) sono molto più avanti di noi per quanto riguarda la guerra con i droni. Apprezziamo quindi moltissimo che siano venuti qui a condividere le loro esperienze con noi e abbiamo molto da imparare da loro", ha dichiarato il comandante Andreas Gustafsson all’Associated Press.