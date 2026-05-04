I personaggi di Star Wars invadano Milano: in piazza Duomo la parata per l'uscita del nuovo film
Il 4 maggio celebra la saga fantascientifica sulla scia dell'iconico motto: "May the fourth be with you"
Grande parata a Milano dei gruppi ufficiali di costuming italiani per celebrare la nuova uscita del nuovo capitolo della saga fantascientifica più amata al mondo, "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", in arrivo nelle sale italiane dal 20 maggio.
E quale giorno migliore per sfilare del 4 maggio? La data, infatti, è stata scelta dai fan per fissare la ricorrenza dello Star Wars Day, basato sull'assonanza tra la pronuncia di 4 (four) in inglese e il celebre motto della saga "May the fourth be with you".