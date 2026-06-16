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I pavoni di Punta Marina,"il Comune annuncia un piano di gestione

Un primo passo dopo il censimento che ha contato 200 esemplari, per lo più femmine

di Chiara Ottaviani
16 Giu 2026 - 19:33
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C'è chi li trova sui pianerottoli di casa, chi nei bar o nei parchi per bambini. A Punta Marina, nel Ravennate, i pavoni sono ufficialmente diventati parte integrante della comunità. E adesso a parlare chiaro è anche il censimento fatto dal Comune: la colonia urbana di pavoni è composta da circa 200 esemplari. "L'anno scorso avevano parlato di 120, quest'anno 200: se continuano così diventano un problema grosso", lamentano i residenti. A popolare Punta Marina sono per lo più femmine, mentre i maschi – meno numerosi – restano i responsabili dei celebri richiami che, soprattutto nella stagione degli amori, non passano inosservati. Il Comune di Ravenna annuncia un piano di gestione che partirà in autunno.

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