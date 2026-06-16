I pavoni di Punta Marina,"il Comune annuncia un piano di gestione

C'è chi li trova sui pianerottoli di casa, chi nei bar o nei parchi per bambini. A Punta Marina, nel Ravennate, i pavoni sono ufficialmente diventati parte integrante della comunità. E adesso a parlare chiaro è anche il censimento fatto dal Comune: la colonia urbana di pavoni è composta da circa 200 esemplari. "L'anno scorso avevano parlato di 120, quest'anno 200: se continuano così diventano un problema grosso", lamentano i residenti. A popolare Punta Marina sono per lo più femmine, mentre i maschi – meno numerosi – restano i responsabili dei celebri richiami che, soprattutto nella stagione degli amori, non passano inosservati. Il Comune di Ravenna annuncia un piano di gestione che partirà in autunno.