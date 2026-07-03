MUSICA

I "leoni del rock" tornano a ruggire: ecco il nuovo album dei Deep Purple

Esce "Splat", l'ultimo lavoro della leggendaria band inglese

di Massimo Cerri
03 Lug 2026 - 19:28
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