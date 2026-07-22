anche per loro acqua in abbondanza

I gatti di Atene alle prese con l'emergenza caldo

Le gattare della capitale greca sfamano e coccolano i felini diventati loro stessi attrazione turistica

22 Lug 2026 - 10:38
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