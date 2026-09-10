I fan di Star Trek nel libro dei record: il saluto vulcaniano è da record

Un totale di 934 fan si è radunato al Science Museum di Londra per stabilire quello che è a tutti gli effetti un nuovo Guinness World Record per il più grande saluto simultaneo vulcaniano. Organizzato per celebrare lo Star Trek Day, che si celebra ogni 8 settembre, i partecipanti hanno dovuto mantenere l'iconico gesto della mano per un minuto consecutivo per assicurarsi con successo il titolo. L'arbitro del Guinness World Records, Paulina Sapinska, ha verificato il tentativo prima di consegnare il certificato ufficiale al direttore delle operazioni commerciali del Science Museum, Ben Lheureux.