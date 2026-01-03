Logo Tgcom24
Mondo
Attacco concluso

I bombardamenti americani in Venezuela e la cattura di Maduro

Il Venezuela ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in risposta all'attacco degli Stati Uniti al Paese

di Elia Milani
03 Gen 2026 - 12:59
01:25 

I bombardamenti americani sul Venezuela sono iniziati nella notte. Alle due del mattino (le 7 in Italia) si sono udite le prime esplosioni sulla capitale Caracas. Poche ore fa, la conferma del presidente Trump in un post su Truth: gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco su larga scala in Venezuela, Maduro è stato catturato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese. Il Venezuela ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in risposta all'attacco degli Stati Uniti al Paese.  

venezuela
caracas
maduro
donald trump