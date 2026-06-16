E-PLANET

Hybryds: la mostra tra natura e arte

Hybrids è un'affascinante mostra dell'artista argentino Leandro Erlich, allestita presso lo storico Negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia

16 Giu 2026 - 10:39
02:28 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo