Festa in cina

Hong Kong, i gemelli di panda gigante festeggiano due anni

Jia Jia"e il fratellino De De si godono i dolcetti di bambù in occasione del loro compleanno davanti alla folla entusiasta

15 Ago 2026 - 10:23
00:49 
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