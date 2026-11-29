Almeno 9 persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto sabato in Honduras, dove un autobus passeggeri è precipitato in una scarpata dopo essersi scontrato con un pickup in un tratto di strada caratterizzato da forti pendenze e numerose curve. A riferire il bilancio è stato il dipartimento dei vigili del fuoco honduregno. Tra le vittime figurano l'autista dell'autobus, altri tre uomini e cinque donne. Secondo quanto riferito da un soccorritore a "La Prensa", durante la caduta alcuni passeggeri sarebbero stati sbalzati fuori dal veicolo, rendendo ancora più complesse le operazioni di soccorso.