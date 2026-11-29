Almeno 9 persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto sabato in Honduras, dove un autobus passeggeri è precipitato in una scarpata dopo essersi scontrato con un pickup in un tratto di strada caratterizzato da forti pendenze e numerose curve. A riferire il bilancio è stato il dipartimento dei vigili del fuoco honduregno. Tra le vittime figurano l'autista dell'autobus, altri tre uomini e cinque donne. Secondo quanto riferito da un soccorritore a "La Prensa", durante la caduta alcuni passeggeri sarebbero stati sbalzati fuori dal veicolo, rendendo ancora più complesse le operazioni di soccorso.
La ricostruzione
Il pullman stava viaggiando dalla capitale Tegucigalpa verso la località di La Esperanza, situata a circa 170 chilometri a ovest. L'incidente si è verificato nel dipartimento di Comayagua, lungo un tratto autostradale particolarmente ripido e tortuoso. Dopo l'impatto con il pickup, il mezzo ha perso il controllo ed è precipitato nella scarpata. La sicurezza del trasporto su strada resta una questione rilevante nella regione, dove gli incidenti che coinvolgono mezzi pubblici possono provocare numerose vittime, soprattutto nei percorsi caratterizzati da strade montuose e tratti particolarmente difficili.