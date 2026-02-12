Dal Super Bowl al red carpet, Hollywood sogna nuove coppie da favola
Sguardi complici, gesti romantici e promesse sospese: le star trasformano ogni apparizione in una dichiarazione d'amore (vera o presunta)di Silvia Carrera
La presenza fianco a fianco di Kim Kardashian e Lewis Hamilton sugli spalti dell’evento più seguito d’America alimenta i rumors su una possibile power couple globale. Intanto Jacob Elordi incanta Londra con un gesto da film accanto a Margot Robbie, tra fidanzamenti social, nozze rimandate e l’eterna incognita Leonardo DiCaprio, sempre al centro dei sogni (e dei pronostici) dei fan.