Dal Super Bowl al red carpet, Hollywood sogna nuove coppie da favola

La presenza fianco a fianco di Kim Kardashian e Lewis Hamilton sugli spalti dell’evento più seguito d’America alimenta i rumors su una possibile power couple globale. Intanto Jacob Elordi incanta Londra con un gesto da film accanto a Margot Robbie, tra fidanzamenti social, nozze rimandate e l’eterna incognita Leonardo DiCaprio, sempre al centro dei sogni (e dei pronostici) dei fan.