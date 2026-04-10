Noah Wyle riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Noah Wyle ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame durante una cerimonia a Los Angeles. L'attore, protagonista della serie medical The Pitt, è stato premiato per la sua carriera televisiva e cinematografica davanti a colleghi e fan. "Va oltre ogni aspettativa" ha dichiarato Wyle dopo l’evento. "Sinceramente, sono quasi su di su di giri. Mi sento un po' euforico. È una sensazione incredibile".