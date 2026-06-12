Helen Mirren sbarca in Sicilia

Regale nel portamento così come nelle sue interpretazioni cinematografiche, su tutte "The Queen" nei panni di Elisabetta II che le valse un premio Oscar, Helen Mirren incanta il Taormina Film Festival, dove riceve un premio e presenta la versione restaurata di "Bellissima" con Anna Magnani. "Siamo attori, spendiamo una vita intera a far finta di essere qualcun altro, ma c'è un modo per farlo restando autenticamente fedeli a se stessi, ed è quello che è riuscita a fare Anna Magnani" ha dichiarato.