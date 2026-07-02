a Wembley

Harry Styles esulta per la vittoria dell'Inghilterra

Harry Styles ha festeggiato a Wembley il passaggio dell'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio

02 Lug 2026 - 17:41
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Il cantante, dopo la doppietta di Harry Kane nei minuti finali, si è scatenato nei festeggiamenti

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