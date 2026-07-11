Harry chiude la visita nel Regno unito facendo yoga con le capre

A meno di 24 ore dal tanto atteso incontro con il padre, Re Carlo III, Harry ha concluso la sua visita nel Regno Unito partecipando al festival estivo di "Scotty’s Little Soldiers". L'evento si è svolto presso il castello di Maxstoke, dove si sono riuniti circa 200 figli di militari scomparsi insieme alle loro famiglie. Harry, da anni convinto sostenitore dell'associazione benefica, si è messo in gioco partecipando a diverse attività, tra cui una sessione di goat yoga (lo yoga con le caprette), giochi all'aperto e un momento di domande e risposte con i ragazzi.