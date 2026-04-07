Happy City Index, Copenaghen è la città più felice del pianeta

Volete essere felici? Dovete andare a vivere in Danimarca, precisamente a Copenaghen. La capitale danese è risultata ancora una volta prima nella classifica che misura l'happy city index, seguita da Helsinki, capitale della Finlandia, indicato come il paese più felice al mondo. Al terzo posto Ginevra, poi Tokyo e Monaco di Baviera. L'Italia non se la cava bene. È fuori persino dalla top 50. La prima città del belpaese è Bologna, al 73esimo posto, seguita da Parma al 77esimo e Milano all'80esimo. Male Roma che si piazza solo al numero 144.