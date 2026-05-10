Speciale Il focolaio di hantavirus
Parla l'infettivologo di Napoli

Hantavirus, sorveglianza attiva per i quattro passeggeri arrivati in Italia: ecco come funziona

Sul volo Johannesburg-Amsterdam sono entrati in contatto, per pochi minuti, con la moglie del paziente zero

di Andrea Noci
10 Mag 2026 - 18:51
01:34 
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Almeno per i prossimi trenta giorni dovranno restare a disposizione delle Asl, rispondere ogni giorno alle chiamate di monitoraggio, controllare temperatura e condizioni di salute nonché segnalare eventuali sintomi. Funziona così la sorveglianza attiva scattata per i quattro passeggeri arrivati in Italia dopo essere entrati in contatto sul volo Johannesburg-Amsterdam, per pochi minuti, con la moglie del paziente zero dell’Hantavirus, poi morta a sua volta.

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