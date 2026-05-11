Hantavirus, 45 giorni di isolamento per il 24enne di Torre del Greco a rischio contagio
A stabilirlo l'ordinanza del sindaco. Opta per la quarantena obbligatoria anche il primo cittadino di Villa Sangiovanni"di Matteo Pedrazzoli
Scattano le prime quarantene obbligatorie per gli italiani che hanno avuto contatti con gli infetti da Hantavirus. Dovranno restare in casa e isolati per 45 giorni, essendo stati, in realtà per pochi minuti, sullo stesso aereo della moglie del paziente 0, poi deceduta. I sindaci di Villa Sangiovanni, provincia di Reggio Calabria, e Torre del Greco, provincia di Napoli, hanno imposto la quarantena per due loro cittadini che al momento risultano non infetti e asintomatici.