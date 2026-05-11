Speciale Il focolaio di hantavirus
in provincia di Napoli

Hantavirus, 45 giorni di isolamento per il 24enne di Torre del Greco a rischio contagio

A stabilirlo l'ordinanza del sindaco. Opta per la quarantena obbligatoria anche il primo cittadino di Villa Sangiovanni"

di Matteo Pedrazzoli
11 Mag 2026 - 19:34
01:23 
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Scattano le prime quarantene obbligatorie per gli italiani che hanno avuto contatti con gli infetti da Hantavirus. Dovranno restare in casa e isolati per 45 giorni, essendo stati, in realtà per pochi minuti, sullo stesso aereo della moglie del paziente 0, poi deceduta. I sindaci di Villa Sangiovanni, provincia di Reggio Calabria, e Torre del Greco, provincia di Napoli, hanno imposto la quarantena per due loro cittadini che al momento risultano non infetti e asintomatici.

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