Hantavirus, l'Oms conferma: "Tre morti e diversi casi sospetti"
Critiche le condizioni di una donna francese."Gli Usa intanto si adeguano alle linee dell'Organizzazione mondiale della Sanità pur non facendone più partedi Viviana Guglielmi
Tre morti, una donna in condizioni gravissime e decine di persone ancora sotto osservazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che il focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius ha coinvolto finora undici persone, tra casi accertati e sospetti. Sulla nave restano in isolamento 25 membri dell’equipaggio e due medici. Nessuno presenta sintomi, ma tutti resteranno a bordo fino all’arrivo a Rotterdam, previsto tra domenica 17 e lunedì 18 maggio, quando scatteranno nuovi controlli sanitari. A preoccupare di più è la situazione di una passeggera francese ricoverata a Parigi: le sue condizioni sono critiche e i medici la tengono in vita con una macchina che sopperisce alle funzioni di cuore e polmoni, in modo che gli stessi organi possano recuperare.
Intanto, quindici passeggeri americani sono stati trasferiti in quarantena in un centro specializzato del Nebraska. Washington, pur non facendo più parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha deciso di seguire le indicazioni dell’OMS per gestire il rientro dei passeggeri e il monitoraggio dei possibili contagi. Per gli esperti il rischio resta contenuto, ma il lungo periodo di incubazione del virus impone prudenza.