Hantavirus, l'Oms conferma: "Tre morti e diversi casi sospetti"

Tre morti, una donna in condizioni gravissime e decine di persone ancora sotto osservazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che il focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius ha coinvolto finora undici persone, tra casi accertati e sospetti. Sulla nave restano in isolamento 25 membri dell’equipaggio e due medici. Nessuno presenta sintomi, ma tutti resteranno a bordo fino all’arrivo a Rotterdam, previsto tra domenica 17 e lunedì 18 maggio, quando scatteranno nuovi controlli sanitari. A preoccupare di più è la situazione di una passeggera francese ricoverata a Parigi: le sue condizioni sono critiche e i medici la tengono in vita con una macchina che sopperisce alle funzioni di cuore e polmoni, in modo che gli stessi organi possano recuperare.