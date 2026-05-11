Hantavirus, dal ministero della Salute in arrivo una circolare con le"indicazioni per affrontare eventuali contagi
Per regioni e dogane indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciaridi Matteo Pedrazzoli
"Non si tratta di un nuovo Covid: è una malattia che conosciamo già". Così dal ministero della Salute rassicurano sulla pericolosità dell'Hantavirus e ribadiscono: "Non c'è pericolo per l'Italia". Dal dicastero fanno sapere che stanno preparando una circolare per Regioni e dogane, così da sapere come agire nel caso di persone che mostrano sintomi riconducibili al virus.
Nel testo inoltre saranno inserite indicazioni su come gestire al meglio tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari.