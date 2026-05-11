Hantavirus, dal ministero della Salute in arrivo una circolare con le"indicazioni per affrontare eventuali contagi

"Non si tratta di un nuovo Covid: è una malattia che conosciamo già". Così dal ministero della Salute rassicurano sulla pericolosità dell'Hantavirus e ribadiscono: "Non c'è pericolo per l'Italia". Dal dicastero fanno sapere che stanno preparando una circolare per Regioni e dogane, così da sapere come agire nel caso di persone che mostrano sintomi riconducibili al virus.