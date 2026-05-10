Hantavirus, continuano le operazioni di evacuazione dalla nave

Attraverso un teleobiettivo si possono vedere i passeggeri della nave da crociera Hondius - ancorata al largo del porto industriale Granadilla di Tenerife - aggirarsi sul ponte dell'imbarcazione con indosso mascherine bianche. Le operazioni di evacuazione dalla nave dove è stato registrato il focolaio di Hantavirus, condotte da 350 agenti, procedono. I 14 passeggeri spagnoli - sbarcati per primi - sono già arrivati all'ospedale militare di Madrid dove saranno sottoposti a quarantena obbligatoria. Poco dopo, cinque francesi sono atterrati all'aeroporto di Le Bourget, a nord di Parigi. Rientrati anche i cittadini di Canada e Paesi Bassi. L'ultimo volo quello di domani pomeriggio per l'Australia. Gli altri aspettano sulla nave.