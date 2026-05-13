Rimane alta l'allerta Hantavirus: attesi nuovi contagi

Tre morti, undici casi segnalati e un’incubazione che può durare fino a sei settimane: l'attenzione internazionale per il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius resta alta, mentre le autorità sanitarie europee non escludono nuovi contagi nei prossimi giorni. Tra i pazienti più gravi una donna francese ricoverata all’ospedale Bichat di Parigi. Le sue condizioni sono critiche: i medici la tengono in vita con una macchina che sopperisce alle funzioni di cuore e polmoni, in modo che gli stessi organi possano recuperare.