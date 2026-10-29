Acrobazie, musica e percorsi immersivi: Halloween nei parchi divertimento
Divertimento per tutte le età, aree zombie, draghi, creature mostruose. A Disneyland Paris è tutto decorato a tema, da Main Street al Castellodi Eleonora Rossi Castelli
Il conto alla rovescia per la notte più spaventosa dell'anno è iniziato e i parchi divertimento sono già in piena atmosfera Halloween. Tanti gli eventi in programma: show, acrobazie e serate di musica. Tutto a tema, naturalmente: non mancheranno quindi draghi, zombie e altre creature mostruose.