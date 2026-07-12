DUE GOCCE D'ACQUA

Haaland ha una nuova sosia: la modella russa Anastasia

Anastasia Kostromitina, 24 anni, spopola sui social con i video delle sue imitazioni delle mosse uniche del norvegese

12 Lug 2026 - 18:24
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