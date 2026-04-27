Guido Brusco (Confindustria Energia) a Tgcom24: "Bisogna rivedere le tasse sulle emissioni"
"Le misure sulle bollette non bastano. Serve rimettere la competitività delle imprese al centro", spiega
Rischiano di essere gravi le ricadute economiche della crisi del Golfo sull'Italia e sull'Europa. Il presidente di Confindustria Energia, Guido Brusco, spiega a Tgcom24 quali interventi realizzare per migliorare la competitività delle imprese alla luce della situazione attuale. "Nel nostro Paese sono state introdotte misure sulle bollette che intervengono sul meccanismo di formazione dei prezzi. In quest'ottica andrebbero riviste anche le tasse sulle emissioni. Così si può rimettere la competitività delle imprese al centro", sottolinea Brusco. "Non possiamo permetterci approcci ideologici per quanto riguarda l'energia. Serve la neutralità energetica", aggiunge.