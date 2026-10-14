Guerre, in quattro anni le tensioni sono costate 2.400 euro a famiglia

Energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono: quattro anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all’economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti l’instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di Pil reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro-energia, l’inflazione e l’aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%.