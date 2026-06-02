Incendi in tutta la città

Ucraina sotto attacco, le immagini del bombardamento su Kiev

Sono almeno 10 i morti accertati in tutta l'Ucraina dopo il bombardamento più intenso dall'inizio della guerra

02 Giu 2026 - 08:30
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