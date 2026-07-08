Un binomio antico

I servizi segreti ucraini puntano sulle donne: da Natalia Vovk a Darya Trepova, i precedenti

Anastasia Berezovska"è stata uccisa"dei servizi segreti militari ucraini."Ucraini, che conoscono bene l'arte di arruolare ragazze per usarle come armi

di Eliano Rossi
08 Lug 2026 - 20:01
01:35 
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Anastasia Berezovska, ricercata per l’attentato di Monaco all’oligarca ucraino Vadim Ermolayev e alla sua famiglia, è stata uccisa. A toglierle la vita, a Kiev, sarebbero stati un ex agente della polizia e un alto ufficiale dei servizi segreti militari ucraini. Ucraini, che sono esperti nell'arte di arruolare figure femminili per compiere missioni estreme. Un esempio è Natalia Vovk, accusata dall'intelligence russa di aver ucciso Darya Dugina, la figlia del'ideologo di Putin. Ma Vovk non è l'unica donna della lista.

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