I servizi segreti ucraini puntano sulle donne: da Natalia Vovk a Darya Trepova, i precedenti
Anastasia Berezovska"è stata uccisa"dei servizi segreti militari ucraini."Ucraini, che conoscono bene l'arte di arruolare ragazze per usarle come armidi Eliano Rossi
Anastasia Berezovska, ricercata per l’attentato di Monaco all’oligarca ucraino Vadim Ermolayev e alla sua famiglia, è stata uccisa. A toglierle la vita, a Kiev, sarebbero stati un ex agente della polizia e un alto ufficiale dei servizi segreti militari ucraini. Ucraini, che sono esperti nell'arte di arruolare figure femminili per compiere missioni estreme. Un esempio è Natalia Vovk, accusata dall'intelligence russa di aver ucciso Darya Dugina, la figlia del'ideologo di Putin. Ma Vovk non è l'unica donna della lista.