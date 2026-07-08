Anastasia Berezovska, ricercata per l’attentato di Monaco all’oligarca ucraino Vadim Ermolayev e alla sua famiglia, è stata uccisa. A toglierle la vita, a Kiev, sarebbero stati un ex agente della polizia e un alto ufficiale dei servizi segreti militari ucraini. Ucraini, che sono esperti nell'arte di arruolare figure femminili per compiere missioni estreme. Un esempio è Natalia Vovk, accusata dall'intelligence russa di aver ucciso Darya Dugina, la figlia del'ideologo di Putin. Ma Vovk non è l'unica donna della lista.