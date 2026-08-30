Guerra russo-ucraina, Mosca: "Pronti a sferrare massicci attacchi contro settori energetici ucraini"

Dopo la terza notte consecutiva di raid russi su Kiev, segue l'annuncio dei comandi militari di Mosca: "Siamo pronti a sferrare una massiccia offensiva contro infrastrutture e siti energetici ucraini, in rappresaglia ai continui attacchi di Kiev contro i nostri complessi petroliferi". L'avvertimento arriva il giorno dopo la strage di Bucha: almeno 38 morti per un raid russo su un deposito dell'esercito ucraino. La tensione cresce, così come la preoccupazione per possibili provocazioni e azioni ostili contro l'Europa. Nella sua missione segreta a Mosca, il direttore della Cia John Ratcliffe non solo avrebbe avvertito Mosca di non attaccare la Nato, ma avrebbe anche proposto un vertice a tre: Putin, Zelensky e Trump allo stesso tavolo per rilanciare i negoziati, per mettere fine alla guerra.