Guerra in Ucraina, alta tensione: missili russi su Kiev nelle stesse ore dell'esplosione a Mosca

Secondo i media russi nel locale di Mosca dove è avvenuta l'esplosione era in corso la festa privata del comandante dell'aviazione russa Alexander Chaik. Al momento l'attentato non è stato rivendicato, ma è difficile non ricondurlo a un atto di guerra. Nel locale italiano “Balzi Rossi”, in piazza Kudrinskaja a Mosca, l’esplosione ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre 21. Nelle stesse ore una nuova pioggia di missili russi si è abbattuta su Kiev, capitale al momento priva di munizioni di batterie antiaeree.