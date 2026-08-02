Danneggiata l'ambasciata lituana

Guerra in Ucraina, alta tensione: missili russi su Kiev nelle stesse ore dell'esplosione a Mosca

Zelensky è tornato a chiedere agli Usa nuovi missili per i sistemi Patriot. Ma, dopo l'apertura, ha un nuovo muro diplomatico eretto da Donald Trump

di Luca Pesante
02 Ago 2026 - 12:41
01:28 
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Secondo i media russi nel locale di Mosca dove è avvenuta l'esplosione era in corso la festa privata del comandante dell'aviazione russa Alexander Chaik. Al momento l'attentato non è stato rivendicato, ma è difficile non ricondurlo a un atto di guerra. Nel locale italiano “Balzi Rossi”, in piazza Kudrinskaja a Mosca, l’esplosione ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre 21. Nelle stesse ore una nuova pioggia di missili russi si è abbattuta su Kiev, capitale al momento priva di munizioni di batterie antiaeree. 

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