Guerra in Iran, Reza Pahlavi: "L'unica soluzione è il definitivo collasso del regime"

Era stato indicato come la figura che avrebbe potuto guidare l'Iran, Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, rovesciato dalla Rivoluzione islamica del 1979. A distanza di quasi nove mesi dall'inizio dei raid israelo-americani contro la Repubblica islamica, lo incontriamo a Cracovia, alla conferenza della European Jewish Association, tappa del suo tour diplomatico europeo volto a convincere i leader del Vecchio continente a fare pressione sul regime degli ayatollah. Uno sforzo che tuttavia arriva proprio mentre Washington - suo principale interlocutore - sembra abbandonare la soluzione militare per intensificare i negoziati con Teheran.
Del resto, il presidente americano Donald Trump aveva promesso un cambio di regime in Iran, ma non è avvenuto. Al contrario, negli ultimi mesi è sembrato cercare un accordo con il regime. "Lui ha sempre dichiarato: 'Siamo qui per assicurarci che il popolo iraniano non venga lasciato indifeso'. E ha promesso di intervenire, cosa che ha fatto. La questione ora è se quello slancio si è esaurito", commenta Pahlavi ai nostri microfoni.
"Resta da capire se si possa ritenere la controparte iraniana un partner legittimo nel portare a compimento un accordo - continua Pahlavi -. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha detto che le richieste della parte iraniana sono 'oltraggiose'. Quindi, francamente, penso che qualunque sia il processo in corso adesso, si tornerà a parlare di una spinta finale, e vedremo cosa succederà". Infine, Pahlavi sottolinea: "L'unica soluzione è fare in modo che questo regime non sia più una minaccia per il mondo attraverso il suo definitivo collasso".