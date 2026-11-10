Guerra in Iran, Reza Pahlavi: "L'unica soluzione è il definitivo collasso del regime"

Del resto, il presidente americano Donald Trump aveva promesso un cambio di regime in Iran, ma non è avvenuto. Al contrario, negli ultimi mesi è sembrato cercare un accordo con il regime. "Lui ha sempre dichiarato: 'Siamo qui per assicurarci che il popolo iraniano non venga lasciato indifeso'. E ha promesso di intervenire, cosa che ha fatto. La questione ora è se quello slancio si è esaurito", commenta Pahlavi ai nostri microfoni.