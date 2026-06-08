Guerra in Ucraina, i droni scuotono fragili equilibri

Droni come scheggie impazzite; traiettorie deviate dalle interferenze del nemico, oppure minacce scagliate volontariamente contro i Paesi affacciati sulla guerra. Due episodi in poche ore scuotono i già fragili equilibri. In Lettonia alcuni caccia della Nato hanno abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo lettone, proveniente dalla Russia. Nelle stesse ore un altro drone è precipitato ed è esploso nella Moldavia orientale, senza causare feriti: era "molto probabilmente ucraino", scrive su Telegram il governo moldavo, che aggiunge: "Indipendentemente da questo, la responsabilità è della Russia". Kiev procede, intanto, nella sua massiccia campagna di attacchi.