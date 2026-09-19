Guerra in Medio Oriente: l'esplosione che ha colpito il cuore di Riad

Nella notte a Riad si sono udite forti esplosioni, in seguito a un allarme aereo diramato dalle autorità saudite. "La zona è interessata da una minaccia aerea ostile": questo il messaggio ricevuto sui telefoni dagli abitanti di Riad poco prima delle 3 ora locale (le 2 in Italia), con l'invito a rimanere al chiuso. I giornalisti di Reuters e Afp hanno poi udito due esplosioni; l'allarme è stato revocato circa mezz'ora più tardi. Negli ultimi giorni, l'Arabia Saudita è stata regolarmente attaccata dagli Houthi filo-iraniani, che controllano gran parte del vicino Yemen e hanno recentemente compiuto una spettacolare avanzata contro il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Tuttavia, è la prima volta che viene attivato un allarme aereo a Riad dall'inizio dell'escalation delle ultime settimane.