Guerra in Iran, l'Europa denuncia i rincari per gas e petrolio

Aumentano le tensioni geopolitiche e la volatilità dei mercati energetici: più quattro per cento per il petrolio. L'Europa non sta a guardare e denuncia la crisi globale innescata dal nuovo fronte di guerra: tre miliardi di euro sono andati in fumo nei primi dieci giorni di conflitto. Ursula von der Leyen snocciola le cifre: rincari del 50% per il gas, del 27% per il petrolio. Frutto dell'incertezza e delle speculazioni sui prezzi. Riappare lo spettro dell'inflazione, la Bce si prepara ad alzare i tassi di 25 punti. E le cose potrebbero andare anche peggio.