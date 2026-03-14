Guerra in Iran, bollette più care di 350 euro: l'analisi della Cgia

L'incertezza scatenata dalla guerra in Iran si riflette sui mercati delle materie prime: come emerge dall'analisi della Cgia, il settore dei combustibili fossili evidenzia rialzi, mentre su molti metalli le quotazioni registrano addirittura dei cali. Ma le conseguenze immediate si sono fanno sentire soprattutto sulle famiglie italiane: al netto del caro carburanti, il rincaro energetico può pesare per circa 350 euro a famiglia all'anno, per un totale di poco meno di 9 miliardi e mezzo di euro sull'intero Paese.