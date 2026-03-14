Speciale Guerra in Iran
LE CONSEGUENZE ECONOMICHE

Guerra in Iran, bollette più care di 350 euro: l'analisi della Cgia

Secondo l'associazione, il conflitto è destinato a "pesare""soprattutto sulle famiglie italiane

di Stefania Scordio
14 Mar 2026 - 13:38
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L'incertezza scatenata dalla guerra in Iran si riflette sui mercati delle materie prime: come emerge dall'analisi della Cgia, il settore dei combustibili fossili evidenzia rialzi, mentre su molti metalli le quotazioni registrano addirittura dei cali. Ma le conseguenze immediate si sono fanno sentire soprattutto sulle famiglie italiane: al netto del caro carburanti, il rincaro energetico può pesare per circa 350 euro a famiglia all'anno, per un totale di poco meno di 9 miliardi e mezzo di euro sull'intero Paese.

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