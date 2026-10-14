Guatemala, 15enne creduta morta si risveglia nella bara durante il funerale
La ragazza era svenuta a causa di un malore: il padre, non riuscendo a percepire né il battito né il respiro, si era convinto del suo decesso
Ha visto crollare la figlia a terra per un malore e, non sentendone più nè il battito nè il respiro, ha pensato fosse morta. Tanto che, nel giro di qualche ora, non solo aveva acquistato la bara, ma aveva anche organizzato il funerale. Peccato che la ragazza fosse ancora viva. Ha dell'incredibile quanto avvenuto in Guatemala, dove una ragazza di 15 anni si è risvegliata nella bara nel bel mezzo della propria cerimonia funebre.
La vicenda, immortalata in un video diventato virale sui social, è avvenuta nel villaggio di El Jocote, dove Yuleidy Ixcotoyac era stata dichiarata morta dal padre Abraham, pastore evangelico, dopo aver perso conoscenza mentre veniva accompagnata in un centro medico. L'uomo, non riuscendo a percepire né il battito cardiaco né il respiro della figlia, si era convinto nel suo decesso. La 15enne non era stata però visitata da un medico e non era stato emesso nessun certificato di morte. Durante il funerale, la madre della giovane si è accorta di alcuni movimenti all'interno della bara. E tra l'incredulità dei presenti, la ragazza ha ripreso a parlare ed è stata aiutata dai familiari a uscire dalla bara.