Guatemala, 15enne creduta morta si risveglia nella bara durante il funerale

La vicenda, immortalata in un video diventato virale sui social, è avvenuta nel villaggio di El Jocote, dove Yuleidy Ixcotoyac era stata dichiarata morta dal padre Abraham, pastore evangelico, dopo aver perso conoscenza mentre veniva accompagnata in un centro medico. L'uomo, non riuscendo a percepire né il battito cardiaco né il respiro della figlia, si era convinto nel suo decesso. La 15enne non era stata però visitata da un medico e non era stato emesso nessun certificato di morte. Durante il funerale, la madre della giovane si è accorta di alcuni movimenti all'interno della bara. E tra l'incredulità dei presenti, la ragazza ha ripreso a parlare ed è stata aiutata dai familiari a uscire dalla bara.