"Oggi l'industria del gaming" a livello di entrate, "ha superato l'unione di cinema e musica messi insieme", spiega a Tgcom24 il content creator Sabaku, nome d'arte di Michele Poggi. E questo anche grazie all'impatto che avrà GTA VI, videogioco appena rilasciato. "Si sta parlando di un valore economico che ha detto spaventoso". Per ora, quello che gestisce il mondo del videogioco è una ricerca costante di abbassare i costi esagerati dello sviluppo di questi videogame". Ma uno degli aspetti più importanti da raccontare, continua, è che "sono le aziende più piccole, quelle indipendenti, a portare avanti il lato creativo del videogioco". "Il miliardo e mezzo di dollari e oltre 5mila persone a lavorare al progetto in outsourcing in azienda è servito a creare un simulacro della realtà", spiega ancora Sabaku riguardo a GTA VI. Poi, il content creator parla del rischio di comportamenti violenti da parte dei più giovani per emulazione: "Il discorso è anacronistico", commenta Poggi. "Il tipo di esperienza giocosa che affronti all'interno di un simulacro digitale è lo stesso di poter osservare all'interno di altri sistemi di condivisione culturale - come televisione e musica - determinati comportamenti. Di conseguenza" i ragazzi "andrebbero educati da genitori e sistema, non dando alla ricerca del colpevole l'esperienza interattiva di una storia cinematica in cui, alla Bonnie e Clyde, si affronta un percorso all'interno di un mondo aperto. Quindi l'emulazione è più un problema di cultura, forma mentis, educazione e civiltà non è qualcosa da correlare all'hobby e al videogioco in sé".