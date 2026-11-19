Il nuovo capitolo di Gta è uscito solamente da qualche ora in tutto il mondo, ma già da settimane sui social è diventato un vero fenomeno. Circolano infatti numerosi meme, video e creazioni realizzate con l’intelligenza artificiale accomunate dai colori e riferimenti tipici del celebre videogioco. Ed ecco che a cavalcare l'onda ci sono anche Aldo, Giovanni e Giacomo che sui loro profili social hanno pubblicato una parodia, firmata da Corax, dell'inizio del loro celebre film "Tre uomini e una Gamba" ma in pieno stile Gran Theft Auto.