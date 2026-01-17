Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Lo scontro si inasprisce

Groenlandia, Trump: "Potrei imporre dazi ai Paesi che non ci sostengono"

Il tycoon chiosa: "La Groenlandia ci serve per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", il segretario della Nato, Rutte, riceverà le autorità di Danimarca e Groenlandia

di Isabella Josca
17 Gen 2026 - 12:32
01:35 

Donald Trump non ci sta. I Paesi che non sosterranno il piano statunitense sulla Groenlandia potrebbero essere oggetto di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Intanto una commissione bipartisan del congresso americano è in visita a Copenhagen per cercare di ricucire lo strappo dopo il fallimento del vertice tenutosi alla Casa Bianca tra Vance e Rubio e i ministri degli Esteri di Copenhagen e Nook. Si rischia una spaccatura senza precedenti tra gli alleati della Nato. 

video evidenza
groenlandia