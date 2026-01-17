Groenlandia, Trump: "Potrei imporre dazi ai Paesi che non ci sostengono"

Donald Trump non ci sta. I Paesi che non sosterranno il piano statunitense sulla Groenlandia potrebbero essere oggetto di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Intanto una commissione bipartisan del congresso americano è in visita a Copenhagen per cercare di ricucire lo strappo dopo il fallimento del vertice tenutosi alla Casa Bianca tra Vance e Rubio e i ministri degli Esteri di Copenhagen e Nook. Si rischia una spaccatura senza precedenti tra gli alleati della Nato.