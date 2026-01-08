Groenlandia, Trump la vuole a tutti i costi. Ecco quanto vale

La Groenlandia è un territorio dall'enorme potenziale economico: si stima che nel suo sottosuolo ci siano risorse minerarie per circa 4 miliardi e 400 milioni di dollari, tra petrolio, gas e metalli preziosi come le terre rare. Il valore dei giacimenti attualmente accessibili sarebbe intorno ai 186 miliardi. Applicando criteri del mercato immobiliare e prendendo come riferimento l’Islanda, il valore dell’isola potrebbe arrivare a circa 2.760 miliardi di dollari, pari al 9% del Pil e al 7% del debito pubblico. Gli americani non sono nuovi a questo tipo di operazioni: nell'Ottocento acquistarono la Luisiana, la Florida e l’Alaska. Oggi - con l'affermazione del principio di sovranità nazionale e autodeterminazione dei popoli - il contesto è molto diverso.