Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Tensione nell'Artico

Groenlandia, lo sbarco dei soldati danesi

Un aereo dell'aeronautica militare è arrivato nel Paese:"l'atterraggio all'aeroporto è avvenuto prima di mezzanotte

15 Gen 2026 - 11:08
00:25 

Lo sbarco dei soldati danesi in Groenlandia: un aereo dell'aeronautica militare è arrivato nel Paese. L'atterraggio all'aeroporto è avvenuto prima di mezzanotte: nel video, il personale danese in divisa militare scende dall'aereo.

groenlandia