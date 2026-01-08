Logo Tgcom24
Groenlandia, le immagini spettacolari dell'aurora boreale

Mentre si discute sul destino del territorio, in Groenlandia la natura regala uno spettacolo mozzafiato 

08 Gen 2026 - 12:20
00:17 

In Groenlandia va in scena l'aurora boreale mentre il destino dell'isola della Danimarca è appeso alle parole del segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, che ha detto: "L'obiettivo degli Usa è acquistarla". 

