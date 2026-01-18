Groenlandia, la tensione si alza tra Stati Uniti ed Europa

Bruxelles"promette"una risposta unitaria"all'annuncio del presidente Usa di nuovi"dazi per i Paesi che inviano un contingente di militari nell'isoladi Isabella Josca
Lo scontro si alza di livello portando la tensione tra Stati Uniti ed Europa alle stelle. Bruxelles promette una risposta unitaria e concordata all'ultima mossa del presidente americano sulla Groenlandia, territorio autonomo danese: Trump ha annunciato dazi del 10% dal primo febbraio e al 25% da giugno a quei Paesi che stanno inviando un piccolo contingente di militari nell'isola artica, fino a quando non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo.