Groenlandia, la tensione si alza tra Stati Uniti ed Europa

Lo scontro si alza di livello portando la tensione tra Stati Uniti ed Europa alle stelle. Bruxelles promette una risposta unitaria e concordata all'ultima mossa del presidente americano sulla Groenlandia, territorio autonomo danese: Trump ha annunciato dazi del 10% dal primo febbraio e al 25% da giugno a quei Paesi che stanno inviando un piccolo contingente di militari nell'isola artica, fino a quando non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo.