Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Lo scontro per l'isola artica

Groenlandia, la tensione si alza tra Stati Uniti ed Europa

Bruxelles"promette"una risposta unitaria"all'annuncio del presidente Usa di nuovi"dazi per i Paesi che inviano un contingente di militari nell'isola

di Isabella Josca
18 Gen 2026 - 13:02
01:32 

Lo scontro si alza di livello portando la tensione tra Stati Uniti ed Europa alle stelle. Bruxelles promette una risposta unitaria e concordata all'ultima mossa del presidente americano sulla Groenlandia, territorio autonomo danese: Trump ha annunciato dazi del 10% dal primo febbraio e al 25% da giugno a quei Paesi che stanno inviando un piccolo contingente di militari nell'isola artica, fino a quando non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo.

video evidenza
groenlandia