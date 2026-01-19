Groenlandia, l'Europa risponde a Trump con dazi da 93 miliardi di dollari

L'Europa risponde alle minacce di nuovi dazi da parte di Donald Trump a quei Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia mettendo sul tavolo un pacchetto di imposte doganali da 93 miliardi di dollari. Contromisure severe che colpirebbero le aziende e l'economia americana, in sospeso però fino al 6 febbraio: tempo per i leader europei di trattare con il presidente americano al forum economico mondiale di Davos, dove il tycoon è atteso in settimana. Lo scontro sulla Groenlandia, territorio autonomo danese, è ormai durissimo, le tensioni transatlantiche alle stelle.