Green Road Award 2026, premiate le migliori ciclovie d'Italia: l'Umbria conquista il primo posto

Tornano i Green Road Award, gli Oscar italiani del cicloturismo che ogni anno premiano le regioni capaci di investire nelle ciclovie e nei servizi dedicati alla vacanza su due ruote. La cerimonia di premiazione si è svolta al Roof Garden del Casinò di Sanremo, in Liguria, regione vincitrice della scorsa edizione. Al centro dell'evento la valorizzazione del turismo lento e sostenibile, sempre più strategico per i territori italiani. A conquistare il primo posto è stata l'Umbria, premiata per la qualità dei suoi percorsi ciclabili e per l'offerta rivolta ai cicloturisti. Un riconoscimento che conferma la crescente attenzione delle regioni verso un settore in continua espansione, capace di coniugare mobilità dolce, valorizzazione del paesaggio e sviluppo turistico.