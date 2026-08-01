Grecia, gli incendi rischiano di arrivare alle porte di Atene

"Non ci sono parole per descrivere quello che è successo: è una catastrofe", dice un abitante di Porto Germeno, a circa 60 km da Atene. Gli incendi stanno devastando diverse zone affacciate sul Golfo di Corinto: circa 300 le persone evacuate via mare. Sono queste le conseguenze delle alte temperature che tornano ad avvolgere l’Europa, soprattutto quella sud-orientale. Dopo i focolai a Creta e Paros degli scorsi giorni, l'emergenza roghi in Grecia si sposta sulla penisola. A Porto Germeno, tra le località più colpite, 12 residenti sono stati salvati, mentre si teme che gli incendi possano spingersi fino alla capitale: evacuato in via precauzionale un sobborgo vicino ad Atene.

