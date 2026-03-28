Decreto fiscale approvato, tra le novità introdotte il credito d'imposta e l'iperammortamento
La tariffa sui piccoli pacchi extra-Ue slitta al 1° luglio 2026 per aggiornamenti informaticidi Caterina Ruggeri
Un corposo decreto fiscale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Al centro le misure sul credito d’imposta per le imprese, con un contributo pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che investono. Tra le novità principali, l’estensione dell’iperammortamento a tutti gli investimenti, anche se realizzati in Paesi terzi. Il decreto rinvia inoltre la tassa di due euro sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra-europei, originariamente prevista dalla legge di bilancio, al primo luglio 2026, per permettere l’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la tariffa colpirà le spedizioni con valore dichiarato inferiore a 150 euro.