890 milioni di euro

Google, maxi multa dall'Ue: "Ha violato concorrenza leale"

Due le condotte finite nel mirino di Bruxelles

di Federica Carlino
23 Lug 2026 - 19:17
01:25 
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Maxi multa dell'Unione Europea a Google. Il colosso americano dovrà pagare 890 milioni di euro per aver violato il Digital Markets Act, il regolamento che impone ai giganti del web regole più severe per garantire una concorrenza leale. Due le condotte finite nel mirino di Bruxelles. La prima, sanzionata con 460 milioni di euro, riguarda Google Search. Secondo la Commissione Europea il motore di ricerca ha favorito i propri servizi, come Google Shopping, Hotel e Voli, facendoli comparire in posizioni privilegiate rispetto ai concorrenti e penalizzando così le piattaforme rivali.
 

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