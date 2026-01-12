Golden Globes, vincitori e sconfitti nella notte delle star

La sfida tra DiCaprio e Chalamet l'ha vinta il più giovane dei due. Trionfo anche per "Hamnet"di Michelangelo Iuliano
Il derby più sentito di questa 83esima edizione dei Golden Globes, che storicamente danno il via alla stagione dei premi cinematografici, quello tra Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio come miglior attore di una commedia, è stato vinto dalla star più giovane — ha appena compiuto trent'anni — per la sua interpretazione di un campione di ping pong nell'acclamato "Marty Supreme".
Il film per il quale Leonardo DiCaprio, rimasto a mani vuote, era stato candidato, "Una battaglia dopo l'altra", ha vinto comunque il premio per la miglior commedia, per il regista e sceneggiatore Paul Thomas Anderson, e l'attrice non protagonista Teyana Taylor.