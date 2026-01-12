Logo Tgcom24
Golden Globes, vincitori e sconfitti nella notte delle star

La sfida tra DiCaprio e Chalamet l'ha vinta il più giovane dei due. Trionfo anche per "Hamnet"

di Michelangelo Iuliano
12 Gen 2026 - 19:30
01:19 

Il derby più sentito di questa 83esima edizione dei Golden Globes, che storicamente danno il via alla stagione dei premi cinematografici, quello tra Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio come miglior attore di una commedia, è stato vinto dalla star più giovane — ha appena compiuto trent'anni — per la sua interpretazione di un campione di ping pong nell'acclamato "Marty Supreme".

Il film per il quale Leonardo DiCaprio, rimasto a mani vuote, era stato candidato, "Una battaglia dopo l'altra", ha vinto comunque il premio per la miglior commedia, per il regista e sceneggiatore Paul Thomas Anderson, e l'attrice non protagonista Teyana Taylor.

