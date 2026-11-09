L'INTERVISTA

Gli U2 tornano con "Carnaval de Luz"

Bono: "Con la nostra musica vogliamo continuare a celebrare le persone vere"

di Maria Vittoria Cora'
09 Nov 2026 - 13:08
01:34 
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